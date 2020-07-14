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Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення проведення виборів"

Верховна Рада прийняла Закон Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік щодо фінансового забезпечення проведення виборів

Законом внесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», згідно з якими за загальним фондом державного бюджету за рахунок зменшення бюджетних призначень Міністерства фінансів України за бюджетною програмою «Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» (код 3511380) на 1 263 954,1 тис. грн. збільшується обсяг бюджетних призначень Центральної виборчої комісії, включаючи загальнодержавні витрати та кредитування, за такими бюджетними програмами:

«Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів» (код 6731010) на 10 841,5 тис. гривень;

«Проведення виборів народних депутатів України» (код 6731020) на 994,8 тис. гривень;

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (код 6741020) на 1 252 117,8 тис. гривень.

Проект Закону зареєстровано за №3712.

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

Источник: rada.gov.ua

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Темы: выборы, рада

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