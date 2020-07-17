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Верховна Рада призначила Олега Уруського Віце-прем’єр-міністром – Міністром з питань стратегічних галузей промисловості та Ольгу Піщанську Головою АМКУ

Верховна Рада призначила Олега Уруського Віце-прем’єр-міністром – Міністром з питань стратегічних галузей промисловості та Ольгу Піщанську Головою АМКУ

Верховна Рада України на засіданні в четвер, 16 липня, призначила Олега Уруського на посаду Віце-прем'єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості та Ольгу Піщанську на посаду Голови Антимонопольного комітету України.

За призначення Олега Уруського проголосувало 250 народних депутатів. За кандидатуру Ольги Піщанської віддали свої голоси 255 парламентарів.

Представляючи Олега Уруського, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна потребує міністерства, яке буде опікуватися промисловістю, оборонно-промисловим комплексом, стратегічними галузями, при цьому очільник цього міністерства має бути у статусі віце-прем’єра, аби мати не лише закріплену відповідальність, а і відповідні повноваження та статус представництва.

«Статус віце-прем’єра для нового міністра дуже чітко вказує на пріоритети нашого Уряду. Ми розуміємо, що українським стратегічним галузям промисловості потрібно нове бачення та нові підходи. Україна має стати майданчиком для появи нових технологій», - зазначив Денис Шмигаль.

Олег Уруський, виступаючи перед парламентарями, у свою чергу зазначив, що бачить своїм першим завданням налагодження системи в промисловій політиці.

«Уряд планує в співпраці з партнерами, з Федерацією роботодавців, з Українською спілкою промисловців та підприємців, з профспілками, з асоціаціями реалізувати напрацювання, які уже є. Я сподіваюся на плідну співпрацю з депутатським корпусом. Тільки разом ми можемо вийти з тієї ситуації, в якій опинилася наша промисловість», - заявив він.

Представляючи кандидатуру Ольги Піщанської, Прем’єр-міністр заявив: «До нового очільника Антимонопольного комітету, стоять вимоги щодо результативності, об’єктивності і незаангажованості у прийнятті рішень».

У свою чергу Ольга Піщанська, виступаючи в Парламенті, наголосила, що розуміє виклики, які стоять перед АМКУ. Основні пріоритети конкурентної політики, за її словами, – це боротьба зі зловживанням монопольним становищем, посилення інституційної спроможності Комітету тощо.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

Источник: kmu.gov.ua

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Темы: кабмин, рада

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