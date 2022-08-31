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Верховна Рада проголосувала за низку законів

Верховна Рада проголосувала за низку законів

● У першому читанні схвалено законопроект №7668-д, який повертає акцизи на паливо.

"За" проголосували 236 депутатів.

● Схвалила дві ратифікації для митного безвізу: про приєднання України до Конвенції про процедуру загального транзиту та приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

«За» проголосували відповідно 275 та 279 депутатів.

● У першому читанні схвалила проект Закону про медіа №2693-д. Он значительно расширяет полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию: в документе прописано право Нацсовета приостанавливать работу СМИ (включая онлайн-медиа) без решения суда.

«За» проголосували 233 депутати.

● Підтримала законопроект №7669 про бюджетні зміни, яким знову дозволяється витрачати гроші на будівництво доріг.

«За» проголосував 241 депутат.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16630

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