Верховна Рада розгляне законопроєкт, важливий для дистанційної роботи міжнародного ІТ-бізнесу в Україні

Підтримати його рекомендував парламенський комітет з питань податкової та митної політики.

Іноземні ІТ-спеціалісти зможуть вести бізнес в Україні дистанційно. Як акцентує Мінстерство цифрової трансформації, Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді України підтримати в цілому законопроєкт № 5270 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів».

«Ухвалення Закону має важливе значення для створення комфортних умов для віддаленого відкриття та ведення бізнесу в Україні, а також залучення ще більших інвестицій для підтримки нашої економіки. Водночас ця ініціатива допоможе розширити цифрову присутність України у світі», – йдеться в коментарі Мінцифри.

Як акцентував міністр Михайло Федоров, над проєктом «Е-резидентство» команда Мінцифри працювала ще до великої війни. «Таку ж модель електронного резидентства вже використовують в Естонії, найбільш цифровій державі у світі. Статус е-резидентів там отримали близько 100 000 іноземців. Ми використали європейський досвід та створили найкращі умови для ведення малого бізнесу в Україні. Для нас це можливість отримати додаткові надходження до бюджету й заявити про себе як країну з потужним ІТ-брендом», – зазначив міністр.

Ухвалення законопроєкту має значно полегшити життя електронним резидентам України. Зокрема, документ передбачає такі можливості:

● реєстрація ФОП 3 групи через мобільний застосунок без фізичної присутності на території країни.

● відкриття банківського рахунку для підприємницької діяльності онлайн.

● автоматичзована сплата єдиного податку у розмірі 5% від суми доходу.

Комітет ухвалив рішення подати на розгляд Верховної Ради України законопроєкт у новій редакції та рекомендував за результатами розгляду в другому читанні ухвалити його в цілому.

За даними, які навів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, минулого року кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тисяч осіб. При цьому чимало компаній все одно мали дефіцит кадрів. ІТ-спеціалісти, за словами прем'єра, останніми роками стали справжнім середнім класом в Україні. Держава навіть започатковує фонд для фінансової допомоги IT-стартапам.

Джерело: ms.detector.media

Новости портала «Весь Харьков»