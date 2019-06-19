Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні проект Виборчого кодексу (ВІДЕО)

Відкриваючи засідання Погоджувальної ради, Голова Верховної Ради Андрій Парубій нагадав, що минулого тижня Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні проект Виборчого кодексу №3112-1.

«Я вважаю одним із фундаментальних кодексів, законів, які Верховна Рада цього скликання повинна пройти», - сказав він, наголосивши, що «є багато міфів, багато непорозумінь і багато викривленої інформації щодо Виборчого кодексу, тому необхідно буде зробити велику презентацію і пояснити і суспільству, і, напевне, багатьом народним депутатам переваги Виборчого кодексу».

Голова Верховної Ради висловив впевненість у тому, що «Виборчий кодекс є оптимальною системою виборів і для прихильників пропорційної системи, і для прихильників мажоритарної системи».

За словами Голови Парламенту, цього тижня Верховна Рада продовжить розгляд правок до Виборчого кодексу, яких зареєстровано більше чотирьох тисяч. Він наголосив на необхідності більш інтенсивного розгляду правок.

А.Парубій також поінформував присутніх: «Минулого тижня ми із сумом дізналися, що кум Путіна став співвласником ще одного всеукраїнського каналу». Він висловив тривогу, що в руках російської маріонетки опинилося вже кілька загальноукраїнських каналів «в той час, коли триває гібридна війна, в якій інформаційна війна – є одним із ключових напрямів атак на Україну». Голова Парламенту також висловив підтримку журналістам, і працівникам телеканалу ZIK, які звільнилися, щоб не стати інструментом у грі Кремля проти України.

«Я переконаний, що з цього приводу і державні органи влади повинні зробити певні висновки, бо захоплення і окупація українського інформаційного простору є не менш небезпечною, як окупація частин українських областей і Криму», - сказав Голова Верховної Ради.

Головуючий надав слово для виступів головам фракцій і груп.

А.Парубій у відповідь на прохання представника Президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука прискорити надання необхідних документів до Конституційного суду України, який розглядає питання про конституційність Указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск Парламенту, поінформував про надані документи і свою позицію з даного питання.

Він наголосив, що передав до Конституційного суду два, на його думку, переконливих аргументи: «Перший - коли стверджують, що Коаліція перестала існувати у момент виходу фракції Радикальної партії. Я передав список двох фракцій «Блоку Петра Порошенка» і «Народного фронту». На момент формування Уряду в них було більше, ніж 226 народних депутатів, без позафракційних. Другий аргумент - від першої цифри, коли була створена Коаліція (302 народних депутати), я передав усі заяви про вихід з Коаліції, які надійшли до мене в Апарат, чи в Апарат Верховної Ради, чи Секретаріат від моменту створення і до п’ятниці, 8 травня, коли «Народний фронт» повідомив про вихід з Коаліції. Отже, якщо взяти цифру 302 і всі заяви, які були передані, і звичайною математичною формулою їх відняти - ця цифра буде більшою як 226».

На думку Голови Верховної Ради: «Закінчення діяльності Коаліції може бути озвучено самою Коаліцією і це відбулось в той день, голова фракції «Народного фронту» оголосив з трибуни Верховної Ради України про вихід і про припинення діяльності Коаліції. І це єдиний документ, на який ми можемо опиратися, якщо ми хочемо діяти згідно закону».

Водночас він зазначив: «У даному випадку, саме суд має приймати рішення і, я впевнений, що Верховна Рада прийме будь-яке рішення Конституційного суду. Ми будемо поважати закон і будемо поважати рішення суду, яким би воно не було».

Головуюча на засіданні Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко надала слово для виступів представникам комітетів і народним депутатам.

Закриваючи засідання Погоджувальної ради А.Парубій нагадав, що пленарні засідання Верховної Ради розпочнуться сьогодні о 12.30 з виступів представників депутатських фракцій і груп з оголошеннями, заявами, повідомленнями і пропозиціями.

Источник: iportal.rada.gov.ua

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