Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про реформування державних підприємств ОПК
Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№3822), який передбачає корпоратизацію державного концерну "Укроборонпром".
За прийняття проєкту закону проголосували 227 народних депутатів.
Метою даного документа є визначення особливостей правового, економічного та організаційного регулювання перетворення Державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, а державних унітарних підприємств, у тому числі казенних – в господарські товариства. Законопроєкт передбачає запровадження корпоративної моделі управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.
Прийняття цього закону не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
Источник: mspu.gov.ua