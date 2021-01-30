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Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про реформування державних підприємств ОПК

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про реформування державних підприємств ОПК

Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроєкт "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" (№3822), який передбачає корпоратизацію державного концерну "Укроборонпром".

За прийняття проєкту закону проголосували 227 народних депутатів.

Метою даного документа є визначення особливостей правового, економічного та організаційного регулювання перетворення Державного концерну "Укроборонпром" в акціонерне товариство, а державних унітарних підприємств, у тому числі казенних – в господарські товариства. Законопроєкт передбачає запровадження корпоративної моделі управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

Прийняття цього закону не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Источник: mspu.gov.ua

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