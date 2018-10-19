Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України

18 жовтня Верховна Рада України схвалила проект закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону.

За відповідне рішення проголосували 243 народних депутати. Законом Кримінальний кодекс України доповнюється статтею 332-2 «Незаконне перетинання державного кордону України».

Відмітимо, напередодні Комітетом Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності одноголосно підтримано та рекомендовано схвалити у другому читанні та в цілому як закон даний проект Закону України.

Законопроект розроблено з метою сприяння забезпеченню захисту суверенітету та територіальної цілісності України шляхом криміналізації незаконного перетину державного кордону представниками держави-агресора.

Прийнятим законом встановлюється кримінальна відповідальність за перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості.

Такі діяння каратимуться позбавленням волі на строк до трьох років.

Окрім того, за повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб передбачається відповідальність у формі позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, а вчинення таких дій у поєднанні з насильством або застосуванням зброї – на строк від п'яти до восьми років.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного з днем його опублікування.

Також зауважимо, що адміністративна відповідальність, передбачена статтею 204-1 КУпАП, щодо незаконного перетинання державного кордону України «звичайними» мігрантами чи порушниками залишається.

Источник: dpsu.gov.ua

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