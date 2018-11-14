Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:40
Просмотров: 80

Верховна Рада взялась за питьевую воду

Верховна Рада взялась за питьевую воду

Комітет пропонує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону щодо внесення змін до Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи пропонує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону "Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки" (№ 9020).

Законопроект спрямований на забезпечення конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення громадян України, що проживають у сільській місцевості, питною водою в необхідних обсягах.

Проектом пропонується доповнити розділ "Завдання та заходи" Програми новим пунктом "будівництво, ремонт, реконструкція групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж), локальних водопроводів, водогонів, каналізаційних мереж водовідведення, гідротехнічних споруд", передбачивши можливість фінансування даних пріоритетних проектів з метою забезпечення людей питною водою у сільській місцевості.

Источник: rada.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: вода, рада

Читайте ещё:

Відбулося засідання Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на Катерину Гандзюк
13.11.2018 09:59    78
Где сегодня в Харькове нет воды
13.11.2018 08:33    95
Где сегодня в Харькове нет воды
11.11.2018 09:34    144
Где сегодня в Харькове нет воды
10.11.2018 09:28    138
Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)
09.11.2018 08:13    158
Названо простое и эффективное средство от усталости
08.11.2018 08:47    388
Чому депутати вимагають не впровадження свого власного закону, а навпаки ще більший відхід від нього?
08.11.2018 08:42    169
Где в Харькове cегодня нет воды (адреса)
08.11.2018 08:24    179
НАПК: В декларации Сыроид нашли машину за 10 грн
08.11.2018 07:34    215
В двух поселках под Харьковом больше суток не будет воды
07.11.2018 13:31    146
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 