Верховна Рада взялась за питьевую воду

Комітет пропонує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону щодо внесення змін до Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи пропонує Верховній Раді прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону "Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки" (№ 9020).

Законопроект спрямований на забезпечення конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення громадян України, що проживають у сільській місцевості, питною водою в необхідних обсягах.

Проектом пропонується доповнити розділ "Завдання та заходи" Програми новим пунктом "будівництво, ремонт, реконструкція групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж), локальних водопроводів, водогонів, каналізаційних мереж водовідведення, гідротехнічних споруд", передбачивши можливість фінансування даних пріоритетних проектів з метою забезпечення людей питною водою у сільській місцевості.

Источник: rada.gov.ua

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