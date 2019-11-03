Верховна Рада ухвалила закон про створення незалежного оператора ГТС України (анбандлінгу)

Верховна Рада України прийняла закон “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу”. Законопроект розроблений з метою забезпечення виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію з ЄС.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Бізнес.Цензор

Закон “Про ринок природного газу” передбачає обрання моделі відділення Ownership Unbundling (OU) та Independent System Operator (ISO). На виконання цього закону Кабмін постановою №840 вибрав модель відділення ISO, сертифікація за якою передбачає перевірку і підтвердження НКРЕКУ відповідності кандидата ряду встановлених критеріїв. Для реалізації цього процесу і розроблений вищевказаний законопроект.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України у вересні оновив план анбандлінга НАК “Нафтогаз України” шляхом відділення транспортування природного газу. Новим оператором ГТС України буде АТ “Магістральні газопроводи України” (МГУ), 100% акцій якого передано Міністерству Фінансів.

Планується, що на наступному етапі ПАТ “Магістральні газопроводи України” викупить компанію “Оператор газотранспортної системи України”, на яку були переведені персонал і функції з управління ГТС. ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” створено в складі “Укртрансгазу” у лютому 2019-го року. Це дозволило почати юридичне відділення функції транспортування газу — спочатку в структурі НАК “Нафтогаз України”, а після 1 січня 2020 року — поза групою “Нафтогаз”.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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