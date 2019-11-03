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Верховна Рада ухвалила закон про створення незалежного оператора ГТС України (анбандлінгу)

Верховна Рада ухвалила закон про створення незалежного оператора ГТС України (анбандлінгу)

Верховна Рада України прийняла закон “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу”. Законопроект розроблений з метою забезпечення виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію з ЄС.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Бізнес.Цензор

Закон “Про ринок природного газу” передбачає обрання моделі відділення Ownership Unbundling (OU) та Independent System Operator (ISO). На виконання цього закону Кабмін постановою №840 вибрав модель відділення ISO, сертифікація за якою передбачає перевірку і підтвердження НКРЕКУ відповідності кандидата ряду встановлених критеріїв. Для реалізації цього процесу і розроблений вищевказаний законопроект.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України у вересні оновив план анбандлінга НАК “Нафтогаз України” шляхом відділення транспортування природного газу. Новим оператором ГТС України буде АТ “Магістральні газопроводи України” (МГУ), 100% акцій якого передано Міністерству Фінансів.

Планується, що на наступному етапі ПАТ “Магістральні газопроводи України” викупить компанію “Оператор газотранспортної системи України”, на яку були переведені персонал і функції з управління ГТС. ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” створено в складі “Укртрансгазу” у лютому 2019-го року. Це дозволило почати юридичне відділення функції транспортування газу — спочатку в структурі НАК “Нафтогаз України”, а після 1 січня 2020 року — поза групою “Нафтогаз”.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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Темы: газ, рада

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