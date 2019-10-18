Верховна Рада ухвалила законопроєкт «Про верифікацію та моніторинг державних виплат»

17 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» (№1231), який дозволить врегулювати всі правові та організаційні засади здійснення верифікації та моніторингу державних виплат в Україні. Проєкт підтримали 249 народних депутатів.

Метою цього законопроєкту є підвищення адресності і ефективності державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

Законопроєктом визначено основні права та завдання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику у частині здійснення верифікації державних виплат, врегульовано основні питання збору, обробки та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, визначено основні етапи верифікації та перелік інформації, яка використовується для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.

Зокрема, визначаються три основні етапи верифікації:

• превентивна верифікація – верифікація при зверненні фізичної особи за призначенням за державними виплатами;

• поточна верифікація – верифікація під час надання державних виплат фізичним особам;

• ретроспективна верифікація – верифікація після завершення надання державних виплат фізичним особам.

Також законопроєктом визначено порядок надання рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, та опрацювання ними рекомендацій, а також підходи щодо повернення неправомірно отриманої реципієнтом державної виплати.

Верифікація здійснюватиметься шляхом перевірки інформації про отримувача державної допомоги, яка впливає на визначення права на отримання та розмір державних виплат.

Підтримка законопроєкту «Про верифікацію та моніторинг державних виплат» сприятиме розбудові справедливої системи соціального забезпечення:

• підвищенню адресності;

• раціональному використанню бюджетних коштів;

• мінімізації бюджетних втрат від помилок та шахрайств в соціальній сфері;

• автоматизації перевірки державних виплат.

Довідково:

• Верифікація державних виплат – це комплекс заходів зі із збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних суб’єктів надання інформації.

• Мінфін здійснює повноваження з контролю за дотриманням бюджетного законодавства у в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій, інших соціальних виплат, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування визначені Бюджетним кодексом України, з дотриманням Конституції України, законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про банки та банківську діяльність», інших норм законодавства і лише в інтересах економічного добробуту та прав людини.

• Верифікація державних виплат спрямована на те, щоб допомогу з державного бюджету отримували саме ті, кому вона потрібна. Верифікація проводиться в інтересах людей, яким дійсно необхідна допомога, та усіх чесних платники податків.

Источник: mof.gov.ua

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