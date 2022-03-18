Верховна Рада України надала добровольцям статус учасника бойових дій

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про уточнення норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України і надання їм соціальних гарантій» (законопроєкт за реєстр. № 7151).

Так, законом розширено коло осіб віднесених до числа учасників бойових дій та до осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відповідний статус матимуть:

добровольці Сил територіальної оборони Збройних Сил України;особи зі складу добровольчого формування територіальної громади,особи зі складу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону,особи, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

Варто зазначити, що Закон розмежовує осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на сім’ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України і сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни. Таким чином запроваджується системний підхід у державній політиці щодо підтримки відповідних категорій громадян, що здійснювали героїчну діяльність по захисту суверенітету України.

Також змінами у чинному законодавстві розширено перелік осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Відповідний перелік доповнено особами, яким починаючи з 2014 року вручено орден «Золота Зірка» та особами, які нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом княгині Ольги трьох ступенів.

Закон набирає чинності з дня, наступного з днем його опублікування.

Джерело: пресслужба Верховної Ради України.

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