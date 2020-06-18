Верховна Рада України розгляне Програму діяльності Уряду

Уряд та Парламент задля досягнення важливих для країни результатів повинні вийти на новий виток взаємовідносин. Основою для цього може стати доопрацьована програма діяльності Уряду.

«Ми гарно попрацювали над оновленим документом. Дана програма була розроблена з урахуванням ряду документів, в тому числі програми партії «Слуга народу» та програми Президента Володимира Зеленського. Крім того, ті слушні зауваження, які народні депутати та комітети Парламенту нам надсилали в останні місяці, ми включили у нашу програму діяльності», - зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідний документ також обговорювався з Президентом, аби так само синхронізувати бачення щодо розвитку та реформування країни.

Наразі середньострокові та довгострокові пріоритети включать 19 пунктів та 82 підпункти. Загальна кількість очікуваних результатів та показників складає фактично 320 пунктів.

Окрім цього, очільник Уряду наголосив: «Для мене особисто дуже важливо, аби всі написані програми, концепції, дорожні карти та антикризові плани не залишалися на папері. Адже так життя українців точно не стає кращим. Люди чекають на результат. Тому ми не збираємося бути Урядом мрійників. Ми будемо давати конкретні, а головне - осяжні для людей результати».

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ( .pdf , 2.28 Мб ) https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/Prezentacii/programa-dii-uriadu-100-dniv.pdf

Источник: kmu.gov.ua

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