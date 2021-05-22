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Верховна рада України ухвалила зміни до законів "Про банки і банківську діяльність" та "Про Національний банк України"

Верховна рада України ухвалила зміни до законів Про банки і банківську діяльність та Про Національний банк України

Верховна рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №4367. Документ пропонує внести зміни до законів "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України" та інших законів.

Зокрема, законопроєкт №4367 направлений на:

● зміцнення корпоративного управління в банках через посилення відповідальності ради та правління за ухвалені рішення, установлення додаткових вимог до членів ради та правління банку, зокрема щодо колективної придатності кожного з органів управління (ради та правління);

● підвищення вимог до організації системи внутрішнього контролю, зокрема управління ризиками;

● запровадження нової структури капіталу банку (включно з буферами капіталу) та встановлення вимог до достатності капіталу та ліквідності;

● розширення повноважень Національного банку у сфері нагляду через здійснення ризик-орієнтованого нагляду, забезпечення оперативного реагування на погіршення стану платоспроможності та ліквідності банку.

Источник: facebook.com / Національний банк України﻿

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