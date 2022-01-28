Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 90

Верховна Рада зробить перерву в засіданнях через Covid: на 2 тижні

Верховна Рада зробить перерву в засіданнях через Covid: на 2 тижні

Верховна Рада 1 лютого відкриє сьому сесію, але потім нардепи не будуть збиратися на пленарні засідання до 15 лютого через епідемію Covid, а будуть працювати в комітетах.

Джерело: голосування за проєкт постанови про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (№6446)

Деталі: Верховна Рада ухвалила календарний план проведення своєї 7-ї сесії зі змінами, запропонованими через збільшення кількості хворих на Covid-19 серед народних депутатів та працівників апарату парламенту.

Відповідну постанову підтримали 233 народних депутати, хоча опозиція була проти.

Сьома парламентська сесія триватиме з 1 лютого до 22 липня 2022 року.

Проте через загострення епідемічної ситуації після відкриття нової сесії – 1 лютого – відбудеться пленарне засідання, а 2, 3 та 4 лютого, а також упродовж 7-11 лютого, народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях.

До роботи в сесійній залі нардепи планують повернутися 15 лютого.

Представники опозиції виступали проти такого "відпочинку", а лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав "перечекати хвилю" епідемії.

Обидві сторони кажуть при цьому про потребу зібратися для важливих рішень перед лицем можливої агресії Росії.

Пряма мова Арахамії: "Хтось каже, що Верховна Рада йде відпочивати, коли Верховна Рада йде працювати в комітети. Основна робота по законопроєктах ведеться в комітетах,

Трудоголіків попереджаю: кожного дня, тільки сьогодні тільки у "Слузі народу" – 8 захворювань, я не знаю, як в інших фракціях, в апараті – вже більше 50 людей хворіють. Якщо ще один тиждень ми просидимо в закритому залі, то може вийти так, що через тиждень, коли дійсно потрібно буде зібрати (депутатів) і приймати важливі закони, в нас нікому взагалі буде приймати їх.

Тому ідея полягає в тому, що через Zoom навіть хворі можуть працювати у своїх комітетах, а потім збиратися в залі, щоб хоча б хвилю перечекати".

Деталі: Артур Герасимов із "Європейської справедливості" сказав, що монобільшість іде "відпочивати", і тому закликав не підтримувати постанову. Його "зафукали". Герасимов відреагував: "Ось як ви хочете працювати. Ось ваша відповідь українській армії, вчителям і лікарям, які сьогодні стоять на бойових постах. А ви хочете втекти".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що якщо буде три додаткових дні роботи в комітетах, він доручить усім комітетам справді збиратися 2, 3, 4-го лютого в комітетах.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: рада

Читайте ещё:

Рада провалила посилення покарання за підробку документів про щеплення
26.01.2022 07:09    213
Ліміт на безмитну доставку посилок збільшили до 150 євро
26.01.2022 06:16    196
20 тысяч евро совершеннолетним: Раде рекомендуют принять "экономический паспорт" за основу
21.01.2022 09:04    331
Таксистів зобов`яжуть встановити касові апарати в авто
16.01.2022 06:33    395
Янукович подав ще один позов до ОАСК проти Верховної Ради
15.01.2022 09:50    266
Верховная Рада обложила налогом цифровых гигантов, но заплатят за это украинцы: список сервисов, которые в Украине станут дороже
02.01.2022 10:52    801
"Слуга", купивший телеканал, не имеет своего жилья – декларация
29.12.2021 07:51    414
Арахамія припустив розширення "економічного паспорта" для пенсіонерів
21.12.2021 07:44    352
Рада не відтермінувала обов’язкові касові апарати для ФОПів
18.12.2021 06:10    296
Верховная Рада одобрила антитабачный законопроект для ужесточения рынка табачных изделий и электронных сигарет
17.12.2021 07:59    251
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 