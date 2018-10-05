Верховная Рада приняла за основу закон о государственном языке

Законопроект №5670-д поддержал 261 народный депутат, сообщает пресс-служба Верховной Рады. Ещё 26 были против, четверо воздержались, 67 не голосовали.

«Законопроектом предлагается определить порядок функционирования и применения украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни в Украине, кроме сферы личного общения и совершения религиозных обрядов», — пояснили в парламенте.

Основные тезисы документа звучат так:

Единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский. При этом его статус как единственного государственного языка «не может быть основанием для отрицания языковых прав и потребностей лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам».

Каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. Человек, который хочет получить гражданство Украины, обязан подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком. Этот уровень определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Документы, удостоверяющие личность гражданина Украины, выполняются на государственном языке (кроме случаев, определённых законом и международными договорами, — но и тогда они дублируются на украинском языке).

Свободно владеть государственным языком обязаны высшие должностные лица государства, депутаты всех уровней, госслужащие и служащие органов местного самоуправления, военные и правоохранители, дипломаты, судьи, члены национальных комиссий, педагоги, медики и другие работники государственных и коммунальных учреждений.

Каждый гражданин Украины имеет право получить образование на государственном языке. Применение государственного языка в учебно-воспитательном и образовательном процессах во всех учебных заведениях — обязательное.

Государственный язык является языком судопроизводства, выборов и референдумов, действий органов правопорядка и военных формирований, медицинского обслуживания, науки, телевидения и радиовещания, рекламы, информации для всеобщего ознакомления (объявлений, указателей, вывесок), обслуживания потребителей (включая информацию в интернет-магазинах и каталогах).

Фильмы демонстрируются и распространяются на государственном языке. В фильмах украинского производства реплики на других языках могут идти с субтитрирами (не больше 15% от всех реплик). Иностранные фильмы дублируются или озвучиваются на украинском языке, но могут быть с аудиодорожками других языках. В кинотеатрах могут показывать иностранные фильмы на языке оригинала с украинскими субтитрами (не больше 10% сеансов в месяц).

Печатные СМИ издаются на государственном языке. Допускается их издание на двух или более языках (в идентичных версиях), один из которых — государственный.

Язык публичных мероприятий — государственный. Если кто-то из участников выступает на другом языке, организатор обеспечивает полноценный последовательный или синхронный перевод на украинский язык.

Разработкой и утверждением стандартов украинского языка как государственного занимается Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Вводится должность Уполномоченного по защите государственного языка.

По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, уже на этапе первого чтения отказались от предусмотренного законопроектом создания «службы языковых инспекторов», уточняет «Интерфакс-Украина». Предполагалось, что инспекторы будут контролировать соблюдение стандартов государственного языка.

Комментируя принятие законопроекта в первом чтении, президент Украины Пётр Порошенко отметил, что надеется на «сбалансированность» документа при дальнейшей разработке.

«Я рассчитываю на то, что ко второму чтению депутаты подготовят сбалансированный проект, который, с одной стороны, мощно поддержит конституционный государственный статус украинского, а с другой — будет соответствовать европейским стандартам отношения к правам меньшинств», — сказал Порошенко.

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