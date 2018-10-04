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Верховная Рада приняла закон о продлении особого порядка управления на Донбассе

Верховная Рада приняла закон о продлении особого порядка управления на ДонбассеЗаконопроект №9153 «О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» рассматривали сегодня на утреннем заседании парламента, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Проект закона, поданный президентом Украины Петром Порошенко, поддержали 245 народных депутатов. Ещё 62 были против, 10 воздержались, 48 не голосовали.

В документе предлагалось заменить формулировку «на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу Закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Теперь в законе говорится: «со дня вступления в силу с учетом положений Закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2019 года включительно».

Документ направили на подпись главе государства.

«Продление действия закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нужно для сохранения международного санкционного давления на РФ, а также для создания необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН», — прокомментировал Пётр Порошенко на своей странице в Twitter.

Законопроект №9153 зарегистрировали в парламенте 3 октября. Президент обозначил его как «неотложный».

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» Верховная Рада приняла в сентябре 2018 года. Предполагалось, что он создаст условия «для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания, их реинтеграции, а также восстановление жизнедеятельности в населённых пунктах в Донецкой и Луганской областях и развития территорий».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: ато, донбасс

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