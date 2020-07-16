Верховная Рада уволила руководителя своего Аппарата

Верховная Рада уволила Вячеслава Штучного от должности руководителя Аппарата Верховной Рады.

Основанием для увольнения стало его заявление по собственному желанию. Такое решение поддержали 307 депутатов.

В свою очередь "Слуга народа" отдала 211 голосов "за", ОПЗЖ - 34, "Европейская солидарность" - 0, "Голос" - 13, "Батькивщина" - 15, "За будущее" - 14, "Доверие" - 17, внефракционные депутаты - 3.

Заявление о своей отставке Штучный написал накануне.

В нем он указал, что решил покинуть должность из-за назначения в госорган.

Напомним, Штучный стал руководителем Аппарата ВР в сентябре 2019 года.

До этого он занимал должность первого заместителя начальника Управления государственной охраны, согласно декларации, также является кандидатом юридических наук, директором Института Управления государственной охраны Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Аппарат Верховной Рады - внутренний вспомогательный орган парламента, состоит из должностных, служебных лиц и технического персонала. Он осуществляет функции организационного, правового, информационного, социального, аналитического, материально-технического и иного обеспечения деятельности парламента, его структурных подразделений и депутатов. Сотрудники Аппарата сами никаких решений от имени парламента не принимают, а только обеспечивают разработку проектов таких решений, их подготовку и исполнение.

Агентство Телевидения Новости