Верховный суд разрешил Клюеву баллотироваться в парламент

Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал ЦИК зарегистрировать экс-главу Администрации президента времен Януковича кандидатом в депутаты.

Об этом сообщает адвокат экс-регионала Юрий Сухов.

"Решение Верховного суда является окончательным и оно указывает, что законно, а что нет. Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, по-моему, сепаратистское и конъюнктурное решение об отказе в регистрации Клюева А. П., который постоянно проживает на территории Украины в г. Донецк, кандидатом в народные депутаты Украины от "Либеральной партии Украины" в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", - сообщил адвокат.

23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в нардепы на внеочередных выборах экс-главе Администрации президента времен президентства Виктора Януковича Андрею Клюеву, который выдвигался от "Либеральной партии Украины". Клюеву было отказано в связи с тем, что он не проживал на территории Украины с 2014 года.

Источник: prm.ua

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