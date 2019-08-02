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Верховный Суд разрешил проезд на желтый сигнал светофора

Верховный Суд разрешил проезд на желтый сигнал светофора

Если после выезда на перекресток загорелся желтый или красный свет, то водитель должен продолжить движение, чтобы не создать аварийную ситуацию.

Именно такую ​​позицию занял Верховный суд в решении от 26.07.2019 по делу №751/4088/17.

Полиция остановила водителя за то, что он якобы проехал перекресток на желтый свет светофора. Водитель объяснил, что выехал на перекресток на мигающий зеленый сигнал и при включении уже на перекрестке желтого света он обязан был продолжить движение, независимо от дальнейших сигналов светофора. Поэтому подчеркивал, что он ничего не нарушал.

Водитель настаивал что он выполнил п. 16.8 ПДД, которым предусмотрено, что "водитель, который выехал на перекресток по сигналу светофора, который разрешает движение, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде".

Указанное объяснение полицейский во внимание не принял и оштрафовал водителя на 425 грн. Водитель был вынужден отстоять свою правоту в судебном порядке.

Верховный суд решением от 26.07.2019 сделал вывод, что водитель действовал согласно нормам ПДД и должен был продолжить движение, независимо от сигнала светофора на выезде, чтобы не создавать аварийную ситуацию.

Также суд указал, что с учетом дорожной обстановки, водитель не смог бы остановить транспортное средство перед стоп-линией, не прибегая к экстренному торможению, поэтому водитель продолжил движение дальше на желтый свет светофора, обеспечивая при этом безопасность дорожного движения, что соответствует требованиям ПДД.

По результатам рассмотрения дела, постановление полиции о наложении штрафа отменено. Теперь инспектора должны привлечь к ответственности за неправомерные действия.

Источник: prm.ua

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Темы: суд

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