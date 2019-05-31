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Верховный Суд запретил мальчику без прививок ходить в детсад

Верховный Суд запретил мальчику без прививок ходить в детсад

Верховный Суд Украины запретил ребенку без необходимых прививок посещать дошкольное учебное заведение.

Об этом говорится в решении суда от 17 апреля 2019 года, которое было обнародовано в Едином судебном реестре в мае, пишет Depo.ua.

В сентябре 2016 года сын истца был принят в детский сад без обязательной прививки против дифтерии, коклюша и столбняка, которую делают в 18 месяцев, из-за отсутствия вакцины. В течение октября 2016-июня 2017 годы ребенок не посещал учебное заведение, а когда мама решила вернуть его в садик, ей отказали в приеме.

Однако делать прививки женщина не стала, сославшись на недоверие к качеству вакцины, а вместо этого пошла в суд.

Славутский горрайонный суд обязал детский сад не препятствовать ребенку в получении дошкольного образования. Апелляционный суд Хмельницкой области отменил это решение, сославшись на то, что право на получение дошкольного образования неразрывно связано с обязанностью проходить профилактические прививки, которые гарантируют безопасность как самого ребенка, так и окружающих его лиц. То есть ребенок истца был лишен права на образование, но реализация этого права требовало определенных действий.

Верховный Суд поддержал мнение апелляционной инстанции, указав, что в данном случае истец противопоставляет индивидуальное право отказаться от прививки общему интересу общества и других родителей и их детей.

"Требование обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, исходя из необходимости охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц является оправданным. В этом случае превалирует принцип важности общественных интересов над личными", - говорится в решении суда.

"В силу обстоятельств этого дела право малолетнего сына истца на образование в дошкольном учебном заведении было временно ограничено в связи с тем, что сама истец, не доверяя качеству вакцины (должным образом не мотивировав свое недоверие или невозможность применить вакцину, которой она доверяет), что не соблюдала календарь обязательных прививок и отказалась от очередной прививки", - решил Верховный Суд.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, и является окончательным и обжалованию не подлежит.

Источник: prm.ua

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