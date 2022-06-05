Вероятный исход - "война на истощение"

Итак, продолжаем рассуждать о вариантах продвижения фронта. Выводы о Северодонецке подтвердились - часть (около 20%) вчера была освобождена.

Это не является ни точкой перелома, ни поводом для безосновательного оптимизма, однако "чисто для фиксации" заметим, что ресурсов у РФ даже на главное направление уже не хватает - попытка "быстрого нахрапа" обеспечила "рваный тыл", из-за чего наступление без фазы фиксации перешло в фазу отступления.

Но это "локальная точка", которая стратегически не меняет картину - нам важно из общей тенденции фронта видеть нечто большее, чем ежедневные "наступления" и "отступления" - это плавкое и непостоянное состояние.

А видим мы следующее: в последнее время россияне не прорываются ни на одном направлении. Кроме того, Украина смогла мастерски воспользоваться некой заминкой в смене тактики на изюмском направлении и полностью разбила орду, готовящуюся к наступлению.

Это все те же локальные точки, которые в общей перспективе демонстрируют замедление продвижения по ключевым направлениям до нуля.

Это говорит о том, что серьезно нарастить темпы продвижения РФ будет невозможно, если Украине будет вовремя поставляться тяжёлое вооружение - а оно будет, несмотря на все псевдоскандалы, которые являются "информационными операциями" западных спецслужб.

Никаких противоречий в "странах-ястребах" нет: Лондон и Вашингтон поставляют всё, что считают необходимым, исходя из ситуации на фронте, дополнительно провоцируя Кремль громкими рассказами о более мощном вооружении, которое пока необходимо "заморозить", чтобы вскрыть ряд агентов влияния (тот же HIMARS не планировалось поставлять на 300 км в принципе на данном этапе, но слухи о такой дальности раскрыли нескольких лиц, работающих в интересах Москвы).

Из наиболее вероятных вариантов военных действий чаще всего упоминается вариант "войны на истощение" в той вариации, что мы предположили. Итак, Вашингтон полагает, что после перехода наступления в фиксацию Москва пустит на Запад своих гонцов, предлагая "законсервировать войну" на Донецкой и Луганской областях.

Во время фиксации начнется "война на истощение" с периодическими прорывами украинской армии. Суть в том, что у одной из сторон должны закончиться военные ресурсы.

С учётом того, что в рамках "Рамштайн" на Украину работают все развитые экономики мира, а на Россию работает исключительно ее технический базис, который не функционирует без западных технологий, поэтому приходится воровать стиралки для пополнения деталей в военных резервах, Киев вероятно сможет достичь паритета в данной войне на истощение, однако Вашингтон полагает, что в Украине будет реализовываться "экономический кризис", поэтому придется экстренно вливать деньги в экономику.

В этом и состоит основная сложность "истощения" - война ведётся не на территории России, а значит Украина тратит значительно большее количество экономического потенциала, однако, как уточняется, российский экономический потенциал не конвертируется в военный - отсутствие технологической базы является основополагающим в данной дилемме.

То есть оружия будет достаточно, однако социальные выплаты будут в спорном положении. И это та проблема, которой сейчас занимаются think tanks.

О сроках окончания войны пока говорить невозможно. Победа России - то есть усиленное наступление, из-за которого Киев может капитулировать - уже кажется невозможной: окончание продвижения прогнозируется на середину лета.

Победа Украины - восстановление контроля по границам 23 февраля 2022 - кажется возможной к середине осени при "очень благополучном стечении обстоятельств".

Полная победа Украины - восстановление территориальной целостности на 1991 - пока кажется маловероятным развитием событий при сохранении власти в Кремле. Особенно проблемным считается "крымский вопрос".

Общая атмосфера - сдержанно оптимистичная. Война на истощение углубит рост инфляции в западных странах и вызовет рост популистских политиков, выступающих за "изоляционизм" либо за "контакт с Москвой", однако данные колебания в общественном запросе именуются "некритичными".

Источник: https://t.me/Sharpreview/14526

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