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Весь этот бред...

Весь этот бред...

В отличие от россиян, все туже и туже затягивающих пояса, загорелый Медведев продолжает наслаждаться своей синекурой, известной как должность заместителя главы Совбеза. Полномочий особо никаких. Разве что позволили вести Telegram-канал, чем он усердно занимается с марта месяца. "Либеральный" Димон, бывший ни рыбой ни мясом, теперь выступает одним из самых жёстких хулителей коллективного Запада. Каждый божий день из уст щелкопера выходит какая-нибудь забористая гадость, направленная на очернение Европы, США, НАТО и всех прочих "русофобов". Правда, к персоне Медведева намертво прирос имидж запасного "президента", марионеточного политика. Поэтому его миазмы часто-густо вызывают у россиян то смех, то досаду, то озлобленность.

В народе гуляет масса анекдотов и злых шуток про Медведева. Люди интересуются, под какими тяжёлыми веществами он пишет свои далёкие от изящной словесности посты на грани фола?

Дружба с запрещённым Талибаном не прошла стороной, и в Москву идут караваны с опиатами. Видимо, Медведев, как самый ненужный винтик путинской машины, на себе проверяет качество товара и во время трипов штампует свои письмена.

Давеча жалкий разместил у себя некий неведомый доселе план расчленения территории Украины. Ранее подобным баловался подзабытый умерший клоун Жириновский и продолжатель его дела, директор СВР, Нарышкин. Судя по качеству выполнения карты у Медведева глубокий интоксикоз и наркотический делирий. А может, он просто решил доработать креативы Жириновского-Нарышкина.

Внимание привлекает тот факт, что Медведев изобразил Россию агрессивной захватчицей сразу 13 областей Украины, Крыма и Севастополя. При этом в его влажных мечтах территория собственно Украины должна ограничиваться лишь Киевом и Киевской областью. Почему именно так – "догадайся, мол, сама". Так считают "западные аналитики", поселившиеся в голове у преступного субъекта. Между делом все горы околесицы касаемо причин вторжения вроде защиты "республик Донбасса", членства Украины в НАТО, биолаборатрий и нацизма – просто чушь для оправдания агрессивной инвазии.

Похоже, так выглядели путинские аппетиты на Украину в рамках "спецоперации", однако, как видно теперь, они условно реализованы где-то на 15%. С перспективой высоковероятностного тотального обнуления в ближайшее время. Чтобы скрыть фиаско авантюры, Медведев придумал некие захатнические планы стран-соседей Украины. Типа: смотрите, на фоне наших "достижений" у этих лузеров вообще ничего не вышло. Венгры не захватили Закарпатье, поляки остались без 7 областей, а румынам не достались Буковина и Винницкая область. При чем тут Винницкая область к румынам? Логику искать – дело гиблое. Больное воображение и травма ненужности дают о себе знать. Медведев – самый настоящий городской сумасшедший, органиченный обществом погорелых фашистов Скурлатова, Рогозина и Дугина.

Наибольшее возмущение медведевскими картами возникло среди приднестровских сепаратистов. Они усмотрели неутешительный вывод: Москва сливает "ПМР". Так выглядит потребительское отношение кремлевской верхушки к этому и подобным раскольническим образованиям. Плохой сигнал для армян, которым пора окончательно распрощаться с Нагорным Карабахом.

Есть, конечно, и объективная причина для появления грустных картинок Медведева. 28 июля "радикальный" ястреб посетил границу РФ и Финляндии в Карелии. После вступления финнов и шведов в НАТО в Москве начали прозревать. Пока боролись с мнимой угрозой на Юге, на Северо-Западе коренным образом изменилась ситуация в сфере безопасности. Москва практически полностью утратила позиции в Балтийском море, где теперь доминирует Североатлантический Альянс. Получается, все завоевания царя Петра I Путин и его подхалимы потеряли. Питер как вторая столица полностью придет в упадок. Но кому это интересно, если можно эпатировать публику фейковыми картами раздела Украины?

Джерело: https://t.me/sytosokrata/690

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