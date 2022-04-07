Весняний призов на строкову службу в 2022 році в Україні не проводитиметься

Призов на строкову службу до української армії у квітні-червні 2022 року не проводитиметься. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України, пише УНІАН.

«За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, у 2022 році не проводитиметься весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань», – йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що у зв’язку з військовою агресією рф та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань указом президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» в державі оголошено загальну мобілізацію.

«Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає», – підсумували в Генштабі.

Як відомо, 23 лютого в Україні стартував призов резервістів першої черги на час особливого періоду.

15 березня розпочалася мобілізація військовозобов’язаних, що не входили в оперативний резерв першої черги.

За даними ЗСУ, майже 100% резервістів, які перебували на обліку, вже прибули у свої бойові військові частини і сьогодні виконують завдання з оборони.

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