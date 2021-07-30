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Вьетнам раскритиковал новейшие российский ЗРК С-500 «Прометей», назвав его «недостаточно хорошим, чтобы противостоять ракетным ударам»

Вьетнам раскритиковал новейшие российский ЗРК С-500 «Прометей», назвав его «недостаточно хорошим, чтобы противостоять ракетным ударам»

Несмотря на демонстрацию испытаний новейшей российской системы ПВО С-500 «Прометей», во время которых, по утверждениям специалистов, противоракету удалось разогнать до гиперзвуковой скорости, во Вьетнаме решили раскритиковать российское вооружение, назвав его недостаточно хорошим, чтобы противостоять угрозе ракетных ударов.

По мнению вьетнамских специалистов, российская система хотя и считается самой дальнобойной в мире, но её эффективность, как и эффективность предшествующих ей С-400 и С-300, находится под большим вопросом. Таких комплексов будет недостаточно для того, чтобы что-то противопоставить США.

«С-500 изначально задумывался и проектировался для борьбы с множеством воздушных целей, включая баллистические ракеты, самолеты и крылатые ракеты. Как и многие российские системы ПВО, С-500 может запускать различные ракеты, которые зависят от дальности и высоты воздушных угроз.

Хотя последние испытания показывают, что проект С-500 идет по плану, еще неизвестно, будет ли он принят на вооружение до 2025 года, как запланировано в настоящее время.

В конце концов, Соединенные Штаты стремительно модернизируют свои стратегические ядерные силы и разрабатывают новые системы стратегического и тактического оружия, включая крылатые и баллистические ракеты, а также новые ракетные установки.

С-500 России может сыграть важную роль в перехвате на средних дистанциях, но достижение мощных средств противовоздушной обороны - очень сложный вопрос, и это практически невозможно. Следовательно, чтобы иметь возможность бороться с американскими ракетами, России необходимо найти способ разработать более совершенные системы».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: впк, россия

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