Вибиті вікна та дим біля міськради: наслідки авіаудару у центрі Харкова

Внаслідок авіаудару 2 березня пошкоджена будівля на Майдані Конституції. У Харківському міському виконкомі повилітали вікна, розповів Суспільному речник міської ради Юрій Сидоренко.

Очевидці публікують фото з центру Харкова. У будівлі міської ради видно вибиті вікна. Також там зруйновані вхідні двері. Територія у диму.

На вулиці біля мерії лунає сигналізація припаркованих автівок. На асфальті лежить вибите скло та інші уламки.

У саму будівлю бомба не потрапила, повідомили у міськраді.

"Вибуховий пристрій не потрапив до будівлі Харківської міської ради. Через силу удару у міськраді повилітали вікна. Постраждали офісні будинки навпроти", — сказано у повідомленні.

За словами речника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Євгена Василенка, окрім будівлі міськради, пошкоджена будівля Палацу праці, житлові будинки.

Обстріл тривав майже годину. Містяни повідомляють про серії вибухів у центрі, районі Павлового поля, на Салтівці. Гучні розриви також чули в районах Південного вокзалу та Аеропорту.

Источник: suspilne.media

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