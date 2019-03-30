Вибори Президента: у бюлетені залишаються 39 кандидатів

Публічні заяви окремих кандидатів на пост президента, які були оприлюднені останніми днями, не мають жодних правових наслідків, зміни до бюлетенів уже не вноситимуться.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

“Комісія наголошує, що публічні заяви кандидатів на пост Президента України стосовно відмови від балотування не мають жодних правових наслідків”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата на пост президента у разі його звернення у будь-який час після реєстрації, проте не пізніше ніж за 23 дні до виборів, з письмовою заявою про відмову від балотування.

Таким чином, строк подання до Центрвиборчкому зазначеного звернення кандидата минув 7 березня.

“Отже, станом на 29 березня 2019 року Центральною виборчою комісією зареєстровано 39 кандидатів на пост Президента України, включених до виборчого бюлетеня з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів, які залишаються суб’єктами виборчого процесу”, - наголосили в комісії.

Водночас у ЦВК звернулися до окружних виборчих комісій з проханням довести до відома всіх дільничних виборчих комісій вимоги закону про вибори президента про те, що “внесення змін до виборчих бюлетенів з використанням штампа "Вибув" без рішення Центральної виборчої комісії забороняється”. При цьому в Центрвиборчкомі звернули увагу, що згідно із законом винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.

“ЦВК застерігає від безпідставного внесення змін до виборчих бюлетенів без рішень Центральної виборчої комісії”, - додали у комісії.

Як повідомлялося, 27 березня про відкликання своєї кандидатури публічно заявив Олександр Мороз.

31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів президента, призначених на 31 березня 2019 року.

ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на пост глави держави - усього було зареєстровано 44 кандидатів. До 7 березня включно кандидати мали право офіційно відмовитися від балотування, відповідні заяви подали п’ять кандидатів.

Источник: ukrinform.ua

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