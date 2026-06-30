Вибухи, дрони та умовні поранені: як бійців «Стрікс» готують до порятунку побратимів на фронті

Вишкіл із тактичної медицини для бійців підрозділу «Стрікс» проходить під звуки вибухів та дронів, що зависають над позицією з умовно пораненими побратимами. Поки одні зупиняють кровотечу, інші бійці імітують збиття російських безпілотників. Не розгубитися й швидко надати першу медичну допомогу життєво важливо, зважаючи на ділянку фронту на Південно-Слобожанському напрямку, де воюють прикордонники.

«Малий», бойовий медик, інструктор підрозділу «Стрікс» ДПСУ

Ми працюємо в умовах, де небезпечно. Конкретно наш підрозділ, підрозділ «Стрікс», зараз займає певну ділянку на кордоні з Росією. Відповідно, вони там у себе, як у мурашнику, бігають. Велика кількість засобів ураження: дрони різні, РСЗВ, артилерія, КАБи. Імовірність отримати поранення дуже велика

За легендою навчань, один із бійців дістав важке комбіноване поранення. Тут треба визначитися з алгоритмом дій і з тим, якої допомоги поранений побратим потребує найперше.

«Овєн», військовослужбовець підрозділу «Стрікс» ДПСУ

У мене було поранення: дві ампутації кисті, пневмоторакс через проникаюче поранення грудної клітки і відкрита черепно-мозкова травма.

Владислав, військовослужбовець підрозділу «Стрікс» ДПСУ

Я відповідав за пневмоторакс, я відповідав за гіпотермію, я відповідав за травму голови. Складно в тому плані, що це напружений процес, стресова ситуація. І, скажімо так, не одразу розумієш, що в першу чергу треба робити. Ці навчання спрямовані на те, щоб навчитися насамперед думати холодною головою. Щоб швидко оцінити ситуацію.

Після вишколу злагодженість дій бійці аналізують разом з інструкторами. Тут усі усвідомлюють важливість визнання й виправлення помилок.

Микита «Фізрук», військовослужбовець підрозділу «Стрікс» ДПСУ

Потрібно краще не розтягуватися, не скупчуватися та не затягувати доставку умовно трьохсотого до місця евакуації та місця надання домедичної допомоги. Це дуже важливо, тому що на полі бою інколи вартує життя.

Прикордонники-пілоти навчаються тактичної медицини за міжнародними стандартами. До програми вишколу додали й пролонговану медичну допомогу – іноді через російські обстріли евакуаційна бригада не може швидко забрати пораненого.

«Малий», бойовий медик, інструктор підрозділу «Стрікс» ДПСУ

Окрім того, як зупиняти масивну кровотечу різними засобами, вони мають перевіряти прохідність дихальних шляхів, забезпечувати прохідність дихальних шляхів. Вони мають вміти вентилювати маскою мішком Амбу. Вони не можуть самостійно ухвалювати це рішення, але можуть протестувати бойового медика або за допомогою телемедицини з’ясувати, що треба вентилювати, і вентилювати.

Під час навчань, що передують таким вишколам, майже три чверті часу приділяють практичним умінням, третину – теорії. За словами інструкторів, бійці підходять до занять серйозно та виважено. Бо з власного досвіду знають, як важливо врятувати побратима й себе та виконати бойове завдання.





Агентство Телевидения Новости