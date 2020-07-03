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Вице-премьер Резников озвучил расходы РФ на Донбасскую авантюру

Вице-премьер Резников озвучил расходы РФ на Донбасскую авантюру

Российская Федерация до пандемии коронавируса тратила 1,3 млрд долларов в год на содержание бюджетных учреждений на оккупированном Донбассе, а за 5 лет потратила 3,7 млрд долларов на войну с Украиной. Об этом в рамках онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, рассказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

«До пандемии, по нашим данным, Россия тратила 1,3 млрд долларов в год только на содержание бюджетных учреждений на оккупированном Донбассе. Они это делали через банки в Осетии и другие. Примерно 3,7 млрд долларов, по нашим данным, они тратят на войну», — сказал Резников.

По его словам, речь не идет о оккупированном Крыме — только о оккупированной части Донбасса.

«Но одновременно, параллельно, через сделки, через своих дельцов они из оккупированного Донбасса вытаскивали, например, уголь. Но это уже заработок частных лиц. По нашим оценкам, около 4,7 млрд долларов за 5 лет», — добавил вице-премьер.

По его мнению, ситуация с пандемией в мире непременно повлияет на расходы РФ на Донбассе.

Источник: sprotyv.info

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