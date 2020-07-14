Війна чи розхитування України з середини: на що Кремль зробив ставку

Україні треба ментально бути готовою до того, що Росія не зупиниться перед використанням збройних сил для досягнення своїх політичних або економічних цілей, попереджають в МЗС України. Про те, до чого все ж таки слід готуватися, пише «Радіо Свобода» з посиланням на «Український тиждень».

Видання інформує, що в Росії у вересні розпочнеться активна фаза стратегічних командно-штабних навчань ЗС РФ «Кавказ-2020». І деякі елементи навчань будуть відпрацьовуватися поблизу України – у Ростовській області, а інші – на території анексованого Криму. «Фактично російські військові вчаться, як максимально ефективно захопити Україну. Принаймні південну її частину», – зауважує автор статті Юрій Лапаєв.

Він пише, що якщо на кордоні з Україною збереться 30–50-тисячне угруповання з боєприпасами й пальним, повністю готове до фінального кидка, то спокуса його перетнути стає куди більшою, ніж за звичайних умов. Дописувач нагадує, що нинішній окупації Донбасу та анексії Криму також передували військові навчання. Тому якось легковажно ставитися до загрози не можна.

Крім зовнішніх, про підготовку ймовірної операції можуть свідчити і внутрішні фактори в Україні, пише далі автор. Росії вкрай важливо створити сприятливі умови всередині країни, щоб українці мінімально чинили опір майбутнім окупантам. Для цього, наприклад, можна готувати «п’яту колону» в стратегічно важливих містах, яка в потрібний час радісно зустрічатиме колони російської техніки чи заважатиме ЗСУ, як це було на Донбасі.

Утім, на думку дописувача, на сьогодні саме воєнна операція Кремля видається менш імовірною: можуть бути надто негативні наслідки як для ЗС Росії, так і для російської економіки. Найімовірніше, Москва намагатиметься залучити всі можливі невійськові важелі впливу на українську владу.

Автор статті переконаний, що варто було б зробити й кілька кроків на випередження: наприклад, провести збори чи навчання кількох бригад ЗСУ або Нацгвардії в Херсонській області. Це скоротить час реакції на ймовірну атаку й дещо заспокоїть місцевих «помічників».

«Доцільно було б тимчасово посилити охорону та оборону дамби поблизу Нової Каховки. Ну й, звичайно, вести активну інформаційну роботу як зі своїм населенням, так і з закордонними партнерами. Усі знають вислів: «Хочеш миру – готуйся до війни». Підготовка до оборони постійно потребує зусиль. Але це завжди краще, ніж цю війну вести», – наголошує дописувач у статті «Para bellum».

Источник: sprotyv.info

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