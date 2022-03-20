"Війна показала справжні обличчя". Як живе тимчасово окупований Куп'янськ на Харківщині

Російські військові зайшли до Куп'янська 27 лютого 2022 року — на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Міська влада прийняла умови окупанта, і вже наступного дня СБУ оголосила меру Геннадію Мацегорі підозру у державній зраді. Жителі вийшли на вулицю, щоб заявити росіянам: Куп'янськ — це Україна. Одного з учасників таких акцій, ймовірно, захопили. Як живе місто у тимчасовій окупації — розповідь місцевих про ситуацію на 19 березня.

24 лютого: "Сльози не зупинялися"

Війну ми не хотіли й не чекали. Я ніколи не забуду 24 лютого, коли о п'ятій ранку нас розбудив телефонний дзвінок від мами мого чоловіка, і пролунали слова: "Синку, почалась повномасштабна війна". Сон одразу як рукою зняло.

Вже за три хвилини мій чоловік виходив з квартири, щоб заправити про всяк випадок авто. В мене був шок, паніка, я не знала чого чекати. Обдзвонила всіх родичів, намагаючись їх заспокоїти, а у самої сльози не зупинялись.

Опанувавши хвилювання, почала збирати документи, ліки, речі першої потреби, паралельно дзвонила до міської ради запитати про бомбосховища, але мені відповіли, що їх немає, є лише підвали будівель. Жодної офіційної інформації від місцевих чиновників, ніяких новин, ніякого сповіщення на місцевому рівні, люди не розуміють, що відбувається і що їм робити.

Починаючи з першого дня, не випускаю телефон з рук, відстежую всі місцеві та регіональні новини, чати, групи, аби мати хоч якусь інформацію.

Про підвали та паніку

Під вечір з вікна ми побачили, що під Куп'янськом зі сторони кордону з РФ, а саме в селі Кіндрашівка, почали стріляти, чутно було вибухи, та видно хмари диму. Я зателефонувала до комунального підприємства та попросила відчинити підвали багатоповерхівок. Люди потроху стали збиратись біля будинків та гаражів.

Мешканці нашого під'їзду зібралися у підвалі гаража. Близько 22:00 пролунав вибух — підірвали міст через залізницю в центрі міста, яким можна було проїхати у бік Харкова.

Наша сім'я пробула в підвалі недовго, всього декілька годин, бо там холодно, сиро, немає світла та зв'язку. Зваживши всі "за" та "проти", ми вирішили більше не спускатися до підвалів, а в разі чого перечікувати у коридорі. Але більшість людей проводили дні й ночі у підвалах, дуже великий вплив на це мали фейкові повідомлення про те, що будуть обстріли й потрібно ховатись. Такі повідомлення закидували у місцеві чати, а далі люди сарафанним радіо розносили інформацію один одному, сіючи паніку.

Впродовж декількох днів наносилися авіаудари по мостах, щоб ворог не міг пройти далі, деякі ми навіть бачили власними очима. У Куп'янську знищено було три залізничні мости та три автомобільні. Ще декілька мостів знищено по Куп'янському району.

"Мер здав місто"

26 лютого ввечері нам стало відомо, що ворог підходить до Куп'янська. Місцевий депутат записав відеозвернення, що все під контролем, він особисто контролює ситуацію, і територія під надійною обороною.

Але вже вранці 27 лютого мер здав місто, яке ніхто не обороняв, і російські війська окупували його.

У прокуратурі відкрили провадження щодо Мацегори за статтею "державна зрада". Водночас Олексій Арестович, радник Офісу президента, сказав, що у питанні з мером Куп'янська "не все не так просто", що це значить, він не роз'яснив.

Росіяни зробили декілька блокпостів на виїздах з міста та один блокпост у центрі біля мосту, який єднає дві частини Куп'янська. Очевидці кажуть, що військові перевіряють машини та іноді документи.

1 березня куп'янчани вийшли на мирну акцію, біля будівлі державної адміністрації підняли прапор України, а потім пішли до окупантів з гаслом "Куп'янськ — це Україна". Люди намагалися вигнати російських солдатів з міста, та ті почали стріляти у повітря, погрожуючи навести вогонь на учасників акції.

Після однієї з таких акцій зник місцевий житель Микола Маслій, активний учасник проукраїнських акцій. Ймовірно, його захопили у полон.

Що відомо про владу. Сторінка Куп'янської міської ради у Facebook оновлюється і ведеться, як і раніше, українською мовою. Куп'янський міський голова Геннадій Мацегора записує відеозвернення. Так, 11 березня він розповів, що у місті працюють усі комунальні підприємства, "Ощадбанк", центр зайнятості. У режимі простою — місцеве відділення РАГСу, дистанційно працює відділення пенсійного фонду. 11 березня Мацегора повідомив, що палива для комунальних підприємств у місті залишилося на три дні, закінчуються медикаменти. "Я сподіваюся, що найближчим часом у нас буде можливість поповнити ресурси заправочних станцій, медикаментів, продуктів харчування, потрібно вірити у краще, і сподіватися на те, що про нас не забудуть, і жителі Куп'янська не будуть покинуті". На площі, за словами Мацегори, роздавали "гуманітарну допомогу", російську.

За словами жителів міста, Куп'янськ контролюється росіянами. Вони патрулюють місто та приганяють колони техніки, які йдуть через Дворічанський район на Харків та Ізюм.

Крупи й мука у дефіциті

З першого дня війни всі поставки були перервані, банкомати й термінали у магазинах не працюють. Готівка у людей закінчується. Дуже великі черги біля кожного відчиненого магазину, аптеки — люди приходять за 3-4 години до відкриття, щоб зайняти чергу. Товару на прилавках стає все менше, а черги все більші.

На сьогодні у магазинах дуже мало продуктів, крупи й мука у дефіциті, дріжджі зникли з прилавків ще в перші дні, ковбасу та м'ясо можна знайти лише у фірмових магазинах Куп'янського м'ясокомбінату, але і там їх вже мало. Аптеки зовсім опустіли, немає навіть ліків першої необхідності.

Дуже важко купити засоби особистої гігієни та дитячі товари, майже всюди вони закінчилися, а там де є залишки — величезні черги. Іноді у чергах люди навіть розпускають руки, щоб першими попасти до магазину.

Всі заправки зачинені, іноді почергово відкривають на деякий час, там збирається нескінченна черга з машин, які стоять по пів дня і не завжди успішно. Нашій сім'ї ще жодного разу не пощастило заправитись.

З телефонним зв'язком і інтернетом на п'ятий день також з'явились проблеми. Інтернет-провайдери працюють частково і з дуже слабкою швидкістю — основні лінії пошкоджено, тому працюють на резерві. На третьому тижні війни зникло цифрове телебачення Т2. Світло, газ, вода та тепло є.

"Були щасливі до війни"

В останні дні над нашим містом літають ворожі літаки та гелікоптери. Десь далеко чутні поодинокі вибухи. Деякі люди вже звикли, а хтось і досі ховається у підвали. Ми вже навчились відрізняти вибух від подолання літаком звукового бар'єру.

Наш кіт з перших днів почав ховатись у шафу за хвилину до вибухів, він в нас як система сповіщення. Кожен наш ранок починається з дзвінків близьким, щоб дізнатись, чи все добре. Війна показала справжні обличчя людей. Ми навчились цінувати все, що маємо, і зрозуміли, що були щасливі до війни.

Я не знаю, що нас чекає попереду, та що нам ще доведеться пережити. Та щиро вірю в Україну та в патріотизм українського народу.

"Удень стоїмо в чергах, уночі ховаємось від літаків", — розповідь ще одного жителя Куп'янська

Годинами стоїмо за молоком, пральним порошком, овочами… Крупи з кожним днем знайти все важче… Час від часу десь у віддаленні чути постріли. За хлібом стояли у черзі 7 годин — із 07:00 до 14:00. Дуже змерзли, бо до приміщення не пускали. Люди вишукуються у чергу задовго до відкриття магазинів. І просто чекають. Що саме та коли будуть давати відомо не завжди. Цього разу пообіді привезли всього 20 буханок, давали по дві в одні руки. Звісно, що всім не вистачило… Купили борошно і зараз печемо хліб удома.

Деякі аптеки та крамниці вже зовсім позачинялися, хтось працює час від часу, там одразу виникають величезні черги. Ціни дуже підскочили. Так, макарони – 42-46 грн, яйця — 60 грн, сало від 160 грн, хліб — 15-28 грн, рис останнім часом продавали по 65 грн, гречка — по 85 грн, печива немає ніякого, цукерки залишилися тільки дорогі… Кормів для котів теж немає ніде. Ні палива, ні газу на заправках майже немає. Бензин перепродують уночі, перекупи, за 100-150 грн за літр.

Провізію зараз поповнюють завдяки тому, що працюють Куп'янський м'ясокомбінат та молочноконсервний комбінат. Причому хотілось би відзначити, що власники м’ясокомбінату, під час війни навіть знизили ціну у своїх фірмових магазинах. Зараз м’якоть коштує 100 грн за 1 кг, ребра — 96 грн за 1 кг, печінка — 26 грн. Люди йому дуже вдячні за таку підтримку. А от крамниці на Ківшарівці навпаки у три рази підняли ціни на продукти.

Більшість аптек не працюють, оскільки порожні. Там, де є ліки, відчиняються. Розібрали в першу чергу все від тиску, серцеві, заспокійливі, гормональні препарати, які мають проблеми зі щитовидкою. Йод розібрали із 24 лютого. Для лікування простудних захворювань ще є залишки. Антибіотики є. Проблема з памперсами, прокладками та дитячим харчуванням. У пологовому будинку два немовляти, від яких батьки відмовились. Волонтери шукають харчування для цих дітей.

Кілька днів попрацював магазин "Єва" на Ківшарівці. Сьогодні він вже зачинений. Більшість крамниць, де ще є товари, поховали термінали і не приймають карти, тільки готівку. З цим велика проблема. Так місцеві міняли беруть від 10 до 30% від суми, якщо людині, у якої є гроші на банківській картці, потрібна готівка. Банкомати не працюють. На днях стало відомо, що в одній з аптек на Ківшарівці люди зможуть отримати на касі готівку. Чергу почали займати о 5-й ранку. Кожному давали по 1000 грн.

Діти з понеділка перейшли на дистанційне навчання, але інтернет поганий. Навчаються у форматі вчителі їм надіслали завдання, а діти його виконали і надіслали вчителю на перевірку. У більшості місцевих зараз не працюють українські телеканали, тому якісь новини люди дізнаються у чергах. Окрім того, пропадає зв'язок.

Російські військові добре обмундировані. Видно, що контрактники. Чоловіки за 30. Юнаків серед них немає. З кожним днем у місті стає все більше і більше російської техніки. Сунуть з боку кордону у Дворічанському районі. По місту постійно їздить джип з літерою "Z". По Ківшарівці блокпостів із російськими військовими немає, але літаки снують у небі туди-сюди цілодобово. Неможливо ні спати, ні щось робити. Постійне відчуття тривоги. Причому літаки літають дуже низько, кілька разів бачили, як випускають теплові ракети, щоб відволікати увагу бійців ЗСУ. Ховаємось від літаків по підвалах, які самотужки, як могли, обладнали під укриття.

Що відомо

27 лютого до Куп'янська зайшли військові Російської Федерації. За словами мера міста Геннадія Мацегори, о 7:30 до нього звернувся командир російського батальйону і поставив ультиматум: здатися або він візьме місто штурмом.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за статтею "державна зрада" через переговори міського голови Геннадія Мацегори з військовими РФ. СБУ також оголосила підозру у держзраді. Геннадія Мацегору обрали міським головою Куп'янська у 2020 році від політичної партії "Опозиційна платформа — За життя".

Источник: suspilne.media

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