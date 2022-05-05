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«Війна зараз інакша, ніж була в перші дні». У Міноборони розповіли про тактику окупантів

«Війна зараз інакша, ніж була в перші дні». У Міноборони розповіли про тактику окупантів

Ворог зараз змінює тактику у порівнянні з першими днями війни, зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю НВ:

● Коли від початку вони планували захопити швидко Київ, то кинули сюди свої елітні військові підрозділи, які були знищені нашими ЗСУ. Ось тоді в них були заздалегідь розроблені певний план і стратегія.

● Тепер росіяни діють по ситуації, вивчають і аналізують тактику ЗСУ, шукають слабкі місця.

● Росіяни стали обережнішими, вони почали певні кроки планувати, не просто кількістю беруть, а вибудовують шахівницю.

● Тому і війна зараз трохи інша, ніж була в перші дні. Зараз вона перейшла в формат такого собі обміну ходами.

Источник: https://t.me/spravdi/7274

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