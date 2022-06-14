Випускникам області, які не зможуть отримати атестати у своїх школах, видадуть документи в Мерефі та Пісочині

10 червня завершився навчальний рік у закладах загальної середньої освіти Харківщини.

Цього року в області - 13242 випускників 11 класів, 21676 дітей закінчили 9 класів навчання.

Як повідомили в Департаменті науки і освіти ХОВА, за стандартною процедурою випускникам вручать документи про повну та базову загальну середню освіту в тих закладах, де вони навчалися.

Випускникам закладів області, де неможливо організувати видачу документів, вручать атестати і свідоцтва у Мереф’янській школі та Пісочинському ліцеї.

Для тих дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або з якими відсутній зв’язок чи в інших критичних обставинах, термін отримання документів подовжено до грудня 2022 року

Довідка. На кінець 2021/2022 навчального року в Харківській області дистанційно навчали в 506 закладах загальної середньої освіти. На тимчасово окупованих територіях розташовано 165 шкіл.

Загалом на Харківщині функціонувало 715 закладів загальної середньої освіти: 680 комунальної, 30 приватної та 5 державної форм власності.

Источник: https://t.me/kharkivoda/5331

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