Випускників 2019/2020 навчального року звільнено від ДПА, вони можуть пройти її за власним бажанням – рішення Верховної Ради

Учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільнено від державної підсумкової атестації, водночас вони мають право пройти її за власним бажанням. Відповідний закон сьогодні, 18 червня 2020 року, ухвалила Верховна Рада України.

“Через епідеміологічну ситуацію парламент ухвалив рішення звільнити випускників нинішнього навчального року від державної підсумкової атестації. Водночас випускники мають право пройти ДПА, у тому числі й у формі ЗНО, за власним бажанням. МОН вже розробляє методичні рекомендації для закладів освіти – їх буде надіслано найближчим часом”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Нагадаємо, МОН готове до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України і епідеміологічної ситуації.

Скасування ЗНО є неприпустимим, оскільки це єдиний об’єктивний інструмент оцінювання та механізм прозорого вступу до закладів вищої освіти, а його відсутність створить значні корупційні ризики.

Источник: mon.gov.ua

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