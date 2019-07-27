Виробництво українських корветів планують перенести на “Миколаївський суднобудівний завод”

Міністр оборони України Степан Полторак запропонував президенту Володимиру Зеленському добудувати перший український корвет «Володимир Великий» на потужностях державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод».

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Нагадаємо, недобудований корпус головного корвету проєкту 58250 наразі знаходиться на Чорноморському суднобудівному заводі, його почали будувати у 2011 році.

Міноборони має намір орендувати цех Чорноморського суднобудівного заводу закінчити роботи по зварюванню корпуса на ЧСЗ, а після перевезти конструкцію на ДП «Миколаївський суднобудівний завод» де і завершити будівництво корвета. Степан Полторак уточнив, що ВМФ України необхідно 4 таких корвети.

«Ми працюємо над створенням корвета за стандартами НАТО … Корпус готовий на 80%, а корвет в цілому на 32%. Для початку робіт нам потрібно до мільярда гривень, це щоб відновити програму будівництва. Всього для повного оснащення навігацією, обладнанням з добудовою потрібно 5,8 мільярда гривень на головний корвет. Думаю, що з урахуванням нашого озброєння ціна зменшиться. Другий корвет буде менше коштувати», – розповів міністр оборони.

Як повідомив Міністр оборони, є зацікавленість іноземних партнерів, яких цікавить виробництво подібних корветів для свого флоту.

«В нас є попередні перемовини й ми готуємо меморандум щодо співпраці з нашим партнером, який готовий вкласти в це гроші (в виробництво корветів – прим.) але їх виробництво залишається в Україні», – повідомив Степан Полторак.

Також Президенту було запропоновано демілітаризувати крейсер «Україна», який майже 30 років недобудованим стоїть на заводі й потребує чималих витрат на його утримання.

«Крейсер нам точно не потрібен, а корвет – дуже потрібен!», – наголосив міністр оборони.

Варто відзначити, що Президент зацікавився пропозицією Міноборони. Крім того, він пообіцяв працівникам ДП «Миколаївський суднобудівний завод» погасити борги по зарплатах у розмірі 53 млн гривень найближчим часом – «до початку будівництва корветів».

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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