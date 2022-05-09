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Виробник Javelin майже удвічі збільшує обсяг виробництва через попит – ЗМІ
Американський виробник зброї Lockheed Martin Corp планує майже вдвічі збільшити виробництво протитанкових комплексів Javelin через зростання попиту після вторгнення Росії в Україну.
Джерело: генеральний директор компанії Джеймс Тайклет, цитує Reuters
Деталі: За його словами, обсяг виробництва планують "негайно" збільшити з 2100 до 4000 тисяч одиниць на рік.
Тайклет вважає, що попит на продукцію Lockheed Martin буде зберігатися і після завершення війни в Україні через загрози з боку Росії та Китаю.
Источник: pravda.com.ua