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Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності депутата Верховної Ради Сергія Нагорняка («Слуга народу»), який обвинувачувався у недекларуванні автомобіля Lexus

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності депутата Верховної Ради Сергія Нагорняка («Слуга народу»), який обвинувачувався у недекларуванні автомобіля Lexus

У середу колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання Нагорняка про закриття кримінального провадження.

Депутата звільнили від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Справа надійшла на розгляд до Вищого антикорсуду 16 лютого, а декларація, згідно з матеріалами обвинувачення, була подана 7 квітня 2021 року.

Строк давності вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, складає два роки.

Так само «не встигли» винести вирок депутату Волинцю, якій втік за кордон «на лікування» якраз перед закінченням строку давності.

Джерело: https://t.me/politosua/906

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