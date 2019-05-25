Військова прокуратура України: підсумки п’ятирічної діяльності (ІНФОГРАФІКА)

Загальна кількість військових прокурорів України становить 683 особи, або 6,05% від загальної кількості штатних одиниць органів прокуратури (11 287).

При цьому, за вказаний період військові прокурори України скерували до суду 15 420 обвинувальних актів, а це 75% усіх обвинувальних актів, скерованих до суду прокурорами України.

Кожен військовий прокурор (без центрального апарату, тобто 528 прокурорів) за цей час відшкодував державі по 366 тис грн. Загалом ця сума склала 193 млн грн.

Щоденно, упродовж 1188 робочих днів, військові прокурори (усі 683) затримували по 2-3 особи, проводили 8-9 обшуків та 13 “виїмок”, допитували по 120 осіб та скеровували до суду по 17 обвинувальних актів.

Сума, задокументованих військовими прокурорами за останні три роки хабарів, склала 50 млн грн. За цими фактами до суду скеровано 1 053 обвинувальних акти.

“Російська агресія”. До відповідальності притягнуто 63 особи (МОУ РФ С. Шойгу, його заступники Д. Булгаков та М. Панков, начальник НГШ ЗС РФ В. Герасимов, командувач Чорноморським флотом РФ О. Вітко та інші військові посадовці РФ). З них засуджено 11 осіб. Розкрито низку терористичних актів, зокрема внаслідок яких загинув співробітник Служби безпеки України в Донецькій області О. Хараберюш та командир однієї з військових частин Головного управління розвідки МО України полковник М. Шаповал. Також розкрито замах на терористичний акт 04.04.2019 року у місті Києві, у результаті якого вибухнув автомобіль майора ГУР МОУ К. Буданова.

Найрезонансніші справи Центрального апарату (ГВП):

“Бурштинова справа” стосовно злочинної організації, до складу якої входили колишній заступник прокурора Рівненської області та співробітник СБУ, співробітники Нацполіції, які з метою систематичного одержання неправомірної вигоди (хабарів) займалися незаконним видобуванням – бурштину із залученням осіб із числа місцевого населення. До кримінальної відповідальності притягнуто 31 особу, з яких 25 – вже засуджено. Під час розслідування кримінального провадження підозрювані відшкодували державі понад 2 млн грн нанесених збитків. Обвинувальний акт стосовно 6 інших осіб, у тому числі 2 організаторів злочинної організації, направлено до суду для розгляді по суті, який на даний час триває.

“Вертолітна справа” щодо злочинної організації під керівництвом колишнього Голови ДПС (Міністра доходів і зборів України) із загальною сумою збитків державі понад 107 млрд грн, заволодінні коштами держави в розмірі 3,1 млрд грн, легалізації таких коштів, службового підроблення та організації фіктивного підприємництва. В рамках цієї справи у 2017 році здійснено наймасштабнішу в історії правоохоронних органів операцію по затримці підозрюваних і проведенню одночасних 450 обшуків майже в усіх регіонах країни. До кримінальної відповідальності притягнуто 58 податкових керівників, зокрема колишнього Голову ДПС та трьох його заступників, а також 15 фізичних осіб, пособників у вчиненні злочинів. До суду спрямовано 6 обвинувальних актів з угодами про визнання винуватості та 4 обвинувальні акти стосовно 28 податківців і 1 фізичної особи, які розглядаються по суті у судах. Стосовно 33 підозрюваних матеріали виділені в окремі провадження через їх розшук. Стосовно ще 13 осіб завершено досудове розслідування, захисникам надано доступ до матеріалів для ознайомлення. Стосовно 1 особи провадження закрито у зв’язку зі смертю. В рамках цієї справи забезпечено арешт майна підозрюваних та пов’язаних з ними фізичних та юридичних осіб з метою відшкодування збитків державі – на суму понад 2 млрд грн. З них реально відшкодовано до бюджету вже 856,5 млн грн.

“Справа Януковича”. Вироком суду до 13 років позбавлення волі заочно засуджено колишнього президента України В. Януковича, який обвинувачувався у вчиненні державної зради та у вчиненні пособництва у веденні агресивної війни проти України.

“Справа Торнадо”. Засуджена організована група із числа 12 осіб, які з метою незаконного збагачення впродовж 2014-2015 років на територіях Луганської та Донецької областей катували людей, вчиняли злочини проти їх статевої свободи, незаконно заволоділи їх автомобілями та вимагали частину прибутку від підприємницької діяльності. У 2017 році суд визначив покарання 8 “торнадівцям” на строк від 8 до 11 років позбавлення волі, ще 4 особам – до 5 років зі звільненням відбування покарання з випробуванням. У 2018 році “торнадівці”, за сприяння службової особи ДУ “Київський слідчий ізолятор” вчинили бунт, що супроводжувався насильством, підпалами, знищенням майна, захопленням державної установи та опором правоохоронним органам із застосуванням незаконної зброї. На даний час і за цим фактом завершено досудове розслідування, обвинувачені разом із захисниками ознайомлюються з матеріалами провадження.

“Справа блогерів або Tinder скандал”. Викрито групу осіб, які заради власного збагачення, “купляли” у правоохоронців конфіденційну інформацію про фізичних осіб з відомчих інформаційно-пошукових та аналітичних баз даних з обмеженим доступом, і в подальшому використовували її для дискредитації цих людей. На цей час до кримінальної відповідальності притягнуто 10 членів групи (у тому числі один кандидат у Президенти України). Обвинувальні акти стосовно трьох скеровано до суду, 2 особи засуджені. Іншим 7 підозрюваним, у тому числі 3 організаторам вчинення злочинів, повідомлено про закінчення досудового розслідування. Матеріали готуються до передачі в суд.

Источник: gp.gov.ua

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