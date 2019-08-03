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Військове співробітництво між Україною та США: розвиток інформаційних технологій Збройних Сил України

Військове співробітництво між Україною та США: розвиток інформаційних технологій Збройних Сил України

01 серпня відбулась робоча зустріч заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Бессараба з начальником відділу оборонного співробітництва при Посольстві США в Україні полковником Робертом Пітерсом.

Сторони обговорили питання стану та подальших планів розвитку спроможностей Збройних Сил України в сфері інформаційних технологій в рамках візиту в Україну делегації США щодо реалізації програми Уряду США з впровадження рішень на основі інформаційних технологій для ЗС України (Програма USAI- IT).

— Збройні Сили України вдячні за постійну підтримку в протидії агресії з боку Російської Федерації, зокрема, за надану матеріально-технічну допомогу, організовані та проведені заходи з колективної та індивідуальної підготовки українських військовослужбовців в рамках Об`єднаної багатонаціональної тренувальної групи — Україна та Багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування, — відзначив генерал-лейтенант Сергій Бессараб.

Також, за вагомий внесок в розвиток оперативних спроможностей ЗС України та розвиток військового співробітництва генерал-лейтенант Сергій Бессараб вручив полковнику Роберту Пітерсу почесний нагрудний знак начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України «За заслуги перед Збройними Силами України».

Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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Темы: армия, нато

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