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Військове співробітництво між Україною та США: розвиток та поглиблення
30 травня відбулась робоча зустріч начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака з стратегічним радником високого рівня Комітету реформ Міністерства оборони України та збройних Сил України від США генерал-лейтенантом (у відставці) Кітом Дейтоном.
Сторони обговорили питання розвитку та поглиблення україно-американської співпраці в контексті двостороннього військового співробітництва між Україною та США, спільних проектів та актуальних питань оборонної реформи.
Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України
Источник: mil.gov.ua
Темы: армия, Минобороны, США, Украина
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