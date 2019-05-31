Військове співробітництво між Україною та США: розвиток та поглиблення

30 травня відбулась робоча зустріч начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Руслана Хомчака з стратегічним радником високого рівня Комітету реформ Міністерства оборони України та збройних Сил України від США генерал-лейтенантом (у відставці) Кітом Дейтоном.

Сторони обговорили питання розвитку та поглиблення україно-американської співпраці в контексті двостороннього військового співробітництва між Україною та США, спільних проектів та актуальних питань оборонної реформи.

Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»