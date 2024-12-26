Військовий збір - хто та коли платитиме

Українці платитимуть військовий збір 5% із зарплати, а для ФОП I, II і IV груп військовий збір становитиме 800 грн на місяць — Міністерство фінансів України.

У Міністерстві пояснили, що для підприємців першої, другої та четвертої груп ставка збору становить 10% від мінімальної заробітної плати (8000 грн), що становить 800 грн на місяць. При цьому платники єдиного податку третьої групи сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від свого обороту.

Джерело: https://t.me/znua_live/182914

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