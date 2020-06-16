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Військовим медикам передали навчальні матеріали та посібники від імені Уряду Канади та Операції UNIFIER

Військовим медикам передали навчальні матеріали та посібники від імені Уряду Канади та Операції UNIFIER

Днями Уряд Канади через Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів (ООНОП) надав навчальні медичні матеріали для Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві.

Військовослужбовець Багатонаціональної тренувальної місії – Україна (JMTG-U) майор Леслі Філмор, який є відповідальним за Канадську групу медичної підготовки, разом із Юрієм Іто з ООНОП представили навчальні матеріали та посібники від імені Уряду Канади та Операції UNIFIER.

Збройні сили Канади підтримують підготовку інструкторів із військової медицини для Збройних Сил України в 205-му Центрі тактичної медичної підготовки. Навчальні матеріали, які були надані від ООНОП для 205-го ЦТМП, ставлять акцент тренувань на системі дихальних шляхів та кровоносній системі, а також на тренуванні з обробки поранень.

Інформагентство АрміяInform

Источник: mil.gov.ua

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