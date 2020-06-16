Військовим медикам передали навчальні матеріали та посібники від імені Уряду Канади та Операції UNIFIER

Днями Уряд Канади через Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проєктів (ООНОП) надав навчальні медичні матеріали для Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у Києві.

Військовослужбовець Багатонаціональної тренувальної місії – Україна (JMTG-U) майор Леслі Філмор, який є відповідальним за Канадську групу медичної підготовки, разом із Юрієм Іто з ООНОП представили навчальні матеріали та посібники від імені Уряду Канади та Операції UNIFIER.

Збройні сили Канади підтримують підготовку інструкторів із військової медицини для Збройних Сил України в 205-му Центрі тактичної медичної підготовки. Навчальні матеріали, які були надані від ООНОП для 205-го ЦТМП, ставлять акцент тренувань на системі дихальних шляхів та кровоносній системі, а також на тренуванні з обробки поранень.

Інформагентство АрміяInform

Источник: mil.gov.ua

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