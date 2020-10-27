Військовим медикам встановлено премію за лікування хворих на COVID-19

Відповідний наказ підписав Міністр оборони України Андрій Таран

Військовослужбовців військово-медичних закладів, які беруть безпосередню участь у лікуванні хворих на COVID-19, щомісяця заохочуватимуть грошовою премією.

Виплату будуть здійснювати за місцем перебування військовослужбовців на грошовому забезпеченні. У наказі зазначатимуть кількість діб, фактичний час виконання військовослужбовцем завдання та розмір премії.

Підставою для заохочення військовослужбовців є довідка від закладу охорони здоров’я з інформацією щодо поденного обліку фактичного часу виконання робіт із лікування хворих на COVID-19 та віднесення особи до відповідної категорії.

Перші виплати відбудуться вже у листопаді ц. р.

Источник: gur.gov.ua

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