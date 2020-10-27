Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 75

Військовим медикам встановлено премію за лікування хворих на COVID-19

Військовим медикам встановлено премію за лікування хворих на COVID-19

Відповідний наказ підписав Міністр оборони України Андрій Таран

Військовослужбовців військово-медичних закладів, які беруть безпосередню участь у лікуванні хворих на COVID-19, щомісяця заохочуватимуть грошовою премією.

Виплату будуть здійснювати за місцем перебування військовослужбовців на грошовому забезпеченні. У наказі зазначатимуть кількість діб, фактичний час виконання військовослужбовцем завдання та розмір премії.

Підставою для заохочення військовослужбовців є довідка від закладу охорони здоров’я з інформацією щодо поденного обліку фактичного часу виконання робіт із лікування хворих на COVID-19 та віднесення особи до відповідної категорії.

Перші виплати відбудуться вже у листопаді ц. р.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У МОЗ України немає точної статистики одужань від COVID-19 - Степанов
Сегодня 10:21    65
Понад пів сотні спільних заходів проведуть оборонні відомства України та Німеччини наступного року
Сегодня 10:10    54
МОН спільно з Британською радою розпочало новий етап підготовки вчителів англійської мови за оновленою моделлю
Сегодня 09:59    66
В России нарастает неконтролируемая пандемия коронавируса. Трупы негде складывать. Врачи предупреждают: Люди начнут умирать прямо на улицах
Сегодня 09:23    288
Менше 40% коштів вкладників банків гарантуються Фондом
Сегодня 09:01    98
Максим Степанов: МОЗ має на меті відновити інститут вітчизняних вакцин
Сегодня 08:34    88
"Слуга народу" показала результати опитування Зеленського: що далі
Сегодня 08:07    289
Пропагандистка Russia Today заболела COVID-19 после прививки вакциной «Спутник-V»
Сегодня 07:30    350
Міністерство цифрової трансформації України запустило портал з інформацією про всі державні послуги
Сегодня 07:03    126
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 26 жовтня
Сегодня 06:36    98
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 