Військовим передали нову станцію радіоелектронної боротьби (ФОТО)

Напередодні Дня Незалежності України державне підприємство "ЦКБ "Протон", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало до Збройних сил партію автоматизованих станцій радіоперешкод короткохвильового радіозв’язку Р-330КВ1М.

Про це повідомив директор підприємства Вотяков Олег.

Перший серійний зразок цієї станції радіоелектронної боротьби "Протон" поставив до ЗСУ у липні 2019 року. За результатами його бойової експлуатації фахівці конструкторського бюро провели роботи з модернізації окремих вузлів станції, які суттєво підвищили її тактико-технічні можливості.

"Удосконалення основних параметрів дозволяє значно поліпшити виявлення та місцевизначення ворожих джерел радіовипромінювання, збільшити відстані постановки завад для дезорганізації радіозв’язку противника. Новітні вироби Р-330КВ1М здатні блокувати роботу більшості сучасних короткохвильових радіостанцій на відстанях у сотні кілометрів", – розповів директор "Протону" про результати модернізації.

Корисність внесених змін повністю підтверджено результатами випробувань, що проведено підприємством за участі військових представників.

ДП "ЦКБ "Протон" спеціалізується на розробленні та виготовленні засобів спеціального радіозв’язку. Це підприємство увійде до холдингу радарних систем, який в "Укроборонпромі" планують створити одразу після ухвалення необхідного законопроекту №3822. Презентація холдингу і покрокового плану з його створення відбулася у липні поточного року і отримала схвальний відгук від віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського під час візиту на ДП НВК "Іскра" у Запоріжжі.

"Протон" виробляє автоматизовані станції радіоперешкод короткохвильового радіозв’язку Р-330КВ1М (зі складу комплексу “Мандат”); пристрої радіомоніторингу систем зв’язку КХ-діапазону Р-677; радіомодеми передачі даних по КХ радіоканалів, цифрові радіоприймальники пристроїв КХ-діапазону К410, вузькосмугові пристрої радіомоніторингу УКХ діапазону, панорамні пристрої радіомоніторингу УКХ діапазону.

Довідково:

Р-330КВ1М – автоматизована станція радіоперешкод короткохвильового радіозв’язку, яка здатна деорганізувати радіозв‘язок противника на відстані у декілька десятків кілометрів. Р-330КВ1М дозволяє блокувати роботу всіх сучасних короткохвильових радіостанцій, зокрема і тих, що створені спеціально для роботи в умовах активних радіоперешкод.

Ці характеристики є унікальними не тільки для України, але і повністю відповідають всім, зокрема і перспективним, вимогам до станцій РЕБ у країнах НАТО.

Р-330КВ1М є частиною комплексу Р-330УМ "Мандат", до складу якого також входять станції радіоперешкод ультракороткохвильового радіозв’язку, радіорозвідки та управління. Станція Р-330КВ1М може працювати як у складі комплексу "Мандат", так і окремо.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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