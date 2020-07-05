Військовим передано чергову партію БТР-4Е від ХКБМ (ФОТО)

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони України чергову партію з 4 бронетранспортерів БТР-4Е.

Від моменту розблокування контракту з МОУ наприкінці 2019 року роботи виконуються чітко за графіком. На сьогодні виконано вже 80% державного контракту – військовим відвантажено 37 з 45 бронемашин, передбачених державним оборонним замовленням.

Усі бронемашини укомплектовано кулеметами виробництва київського заводу "Маяк", що фактично відновило повний виробничий процес на цьому підприємстві.

Нагадаємо, виконання поставок бронетранспортерів відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями Президента України, Кабінету міністрів України, Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 року.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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