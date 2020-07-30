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Військовослужбовці-донори отримають суттєву надбавку до грошового забезпечення

Військовослужбовці-донори отримають суттєву надбавку до грошового забезпечення

Військовослужбовцям строкової військової служби та курсантам військових навчальних закладів упродовж пів року доплачуватимуть 25 відсотків щомісячного грошового забезпечення, якщо вони за дванадцять місяців безкоштовно двічі здадуть кров та (або) її компоненти в кількості максимально допустимих доз.

— Отримання цієї надбавки стало можливим після внесення змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям ЗС України та деяким іншим особам, — коментує представник Департаменту фінансів Міністерства оборони України полковник Вадим Сорокотяга. – Виплата коштів здійснюється за місцем проходження служби (навчання) донорів або місцем їхнього перебування на грошовому забезпеченні на підставі наказу командира військової частини (військового навчального закладу). Передує цьому подача відповідного рапорту військовослужбовцем з довідкою за встановленою формою, визначеною Міністерством охорони здоров’я України.

Крім того, такі військові на підставі Закону України «Про донорство крові та її компонентів» мають право на додатковий день відпочинку. За бажанням донора і за погодженням з командуванням, цей день приєднується до відпустки або використовується в інший час упродовж року.

Довідково: максимально допустиме дозування, визначене Порядком медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів, становить:

● стандартний об’єм заготовленої крові (максимально допустима доза) – 450 мл, без урахування крові, узятої для аналізів (до 40 мл);

● стандартний об’єм заготовленої плазми (максимально допустима доза) – 600 мл, без урахування крові, узятої для аналізів (до 40 мл);

● в заготівлі плазми для виробництва препаратів плазми методом автоматичного плазмаферезу допускається взяття до 800 мл (відповідно до протоколів виробника обладнання).

Источник: armyinform.com.ua

Фото Дмитро Юрченко

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