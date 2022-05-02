Визит президента Джо Байдена в Украину является лишь вопросом времени, - председатель комитета Палаты представителей США по вопросам разведки Адам Шифф

Пока же, по данным издания The Washington Post, Байден намерен посетить завод по изготовлению «Джавелинов» после встречи (https://t.me/u_now/46468) Зеленского из Пелоси.

А вот первая леди США Джилл Байден отправится в Словакию и Румынию, чтобы встретиться с украинскими беженцами. Вылететь из Вашингтона она планирует в четверг, 5 мая. Джилл Байден, в частности, проведет День матери (8 мая) в Словакии в городе Кошице и селе Вишне Немецкое с украинскими матерями и детьми.

Тем временем, в Украину приедет лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц, - пишет Bild. Дата и время не разглашаются.

И еще новость: посол Южной Кореи Ким Хёнг То вернулся в Киев вместе с частью сотрудников ведомства. Он сегодня начинает работу и уже рассматривает вопрос о поэтапном возвращении сотрудников.

Источник: https://t.me/u_now/46604

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