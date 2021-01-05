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Визначено переможців, які отримають державні премії України в галузі науки і техніки

Визначено переможців, які отримають державні премії України в галузі науки і техніки

Згідно з Указом Президента України №608/2020 від 30 грудня 2020 року 79 вчених отримають Державні премії України в галузі науки і техніки.

Зокрема, були відзначені наступні науково-дослідні роботи:

«Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах»;

«Відкриття та дослідження нових явищ для світлових пучків з сингулярностями хвильового фронту»;

«Аналітичні методи теорії функцій та їх застосування»;

«Створення функціональних вакуумних плазмових і дифузійних покриттів широкого спектру застосування»;

«Прогресивні будівельні конструктивні системи та технології їх зведення»;

«Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива»;

«Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України»;

«Інноваційні нанобіотехнології для ранньої діагностики і хіміотерапії патологічних станів»;

«Медицина катастроф в умовах бойових дій»;

«Високопродуктивні гібриди кукурудзи (селекція, біотехнологія, насінництво)».

Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2020 рік становить 300 тисяч гривень кожна.

Источник: mon.gov.ua

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