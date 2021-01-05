Визначено переможців, які отримають державні премії України в галузі науки і техніки
Згідно з Указом Президента України №608/2020 від 30 грудня 2020 року 79 вчених отримають Державні премії України в галузі науки і техніки.
Зокрема, були відзначені наступні науково-дослідні роботи:
«Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах»;
«Відкриття та дослідження нових явищ для світлових пучків з сингулярностями хвильового фронту»;
«Аналітичні методи теорії функцій та їх застосування»;
«Створення функціональних вакуумних плазмових і дифузійних покриттів широкого спектру застосування»;
«Прогресивні будівельні конструктивні системи та технології їх зведення»;
«Технології та обладнання для виробництва і споживання альтернативних видів палива»;
«Екологоорієнтовані технології видобутку залізорудної сировини на шахтах України»;
«Інноваційні нанобіотехнології для ранньої діагностики і хіміотерапії патологічних станів»;
«Медицина катастроф в умовах бойових дій»;
«Високопродуктивні гібриди кукурудзи (селекція, біотехнологія, насінництво)».
Розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2020 рік становить 300 тисяч гривень кожна.
Источник: mon.gov.ua