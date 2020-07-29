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Визначено порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з географії та хімії

Визначено порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з географії та хімії

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з географії та хімії. Засідання комісії відбулося сьогодні, 28 липня 2020 року.

Комісія визначила такі порогові бали:

● географія – 24, поріг “склав/не склав” не подолали 5,56% учасників тестування,

● хімія – 13, поріг не подолали 10,15%.

Результати ЗНО з цих предметів за оцінками у 100–200 і 12 балів (із предметів, результати тестування з яких зараховуються як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 29 липня.

Таким чином, відомі порогові бали з усіх предметів ЗНО. Під час засідань 16 та 23 липня комісія визначила наступні бали “склав/не склав”:

● математика – 9,

● фізика – 12,

● українська мова і література – 22,

● історія України – 25,

● біологія – 22,

● англійська мова – 17,

● німецька мова – 17,

● французька мова – 17,

● іспанська мова – 17.

Поріг “склав/не склав” – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.

Нагадаємо, 24 липня стартувала додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020, вона триватиме до 10 серпня.

Источник: mon.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: зно, Украина

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