Визначено порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з математики та фізики

Встановлено порогові бали “склав/не склав” для зовнішнього незалежного оцінювання з математики та фізики. Відповідне рішення ухвалила експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти сьогодні, 16 липня 2020 року.

За результатами роботи комісії, визначено такі порогові бали:

● математика – 9,

● фізика – 12.

Від загальної кількості учасників ЗНО поріг “склав/не склав” подолали: з математики – 87,3% осіб, з фізики – 92,3% осіб.

Результати ЗНО з математики та фізики за оцінками у 100–200 і 12 балів (із предметів, результати ЗНО з яких зараховуються як оцінки за ДПА) з’являться на сторінках учасників ЗНО завтра, 17 липня.

Наступні засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» відбудуться у такі дати:

● з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – 23 липня;

● з географії та хімії – 28 липня.

Довідково.

Поріг “склав/не склав” – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.

Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року розпочалась 25 червня. У безпечних умовах вже відбулись тестування з математики, української мови і літератури, фізики, іноземних мов, історії України, біології та географії.

Останнє тестування основної сесії ЗНО – з хімії – відбудеться 17 липня. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня.

Источник: mon.gov.ua

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