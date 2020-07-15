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Визначено порогові бали тестів ЄФВВ

Визначено порогові бали тестів ЄФВВ

Фахові комісії з питань оцінювання виконання завдань з блоків єдиного фахового вступного випробування 2020 року встановили поріг «склав / не склав». Засідання відбулось вчора, 13 липня 2020 року.

Мінімальна кількість тестових балів, які за виконання завдань певного блоку може отримати вступник з мінімально допустимим рівнем фахової компетентності:

● тест загальних навчальних правничих компетентностей (ТЗНПК) – 10 правильних відповідей (тестових балів);

● тест з восьми базових правничих дисциплін – 30 правильних відповідей (тестових балів).

Крім того, за результатами опрацювання 184 звернень учасників тестування з тесту з восьми базових правничих дисциплін додатково дискваліфіковано ще два питання. Відповідне рішення ухвалила фахова комісія з питань оцінювання виконання завдань. Таким чином, з блоку Право всього було дискваліфіковано чотири питання: 31, 36, 67, 75. Раніше також було дискваліфіковано питання під номером 26 з ТЗНПК.

Нагадаємо, 6 липня понад 15 тис вступників, які цього року складають ЗНО в магістратуру для вступу на правничі спеціальності, пройшли ЄФВВ

Источник: mon.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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